Госстандарт назвал победителей "Энергомарафона"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Департаменте по энергоэффективности Госстандарта определили победителей XIII Республиканского конкурса "Энергомарафон". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций департамента Виталий Крецкий.

Конкурс стартовал 20 августа в прошлом году. За это время в каждой области и Минске прошли отборочные этапы. Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие более 5 тыс. учащихся из более 120 учреждений образования страны.

В номинации "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов" выделили несколько подноминаций. Так, лучший видеоролик представили учащиеся средней школы №11 Витебска Виктория Андреева, Елизавета Крупенькова, Алексей Чирич. В подноминации "Листовка" первой стала минчанка Анна Шпак из Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория". Первых мест удостоены плакат воспитанницы Гродненского районного центра творчества детей и молодежи Беаты Можейко и рисунок Ольги Деденко из Жиличского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа.

Речицкая специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха получила первое место в номинации "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования". Кроме диплома и кубка школа стала обладателем сертификата на Br100 тыс.

Лучший проект практических мероприятий по энергосбережению презентовал ученик средней школы №1 Дубровно Андрей Черноморцев. В номинации "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов" победу одержала гимназия Светлогорска.

"Энергомарафон" проводится на протяжении 13 лет при поддержке крупных компаний энергетического сектора. Ежегодно в конкурсе участвуют более 3,5 тыс. учащихся из более 500 различных учреждений образования. Конкурс популяризирует методы экономии энергоресурсов, развивает исследовательскую деятельность учащихся и их творчество по теме энергосбережения, предлагает практические меры по экономии энергоресурсов, повышает эффективность использования энергии в быту и привлекает внимание общественности к вопросам энергосбережения и экологии.

Организаторы - Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации при поддержке Национального собрания, Министерство образования, областные исполнительные комитеты, местные органы власти и другие организации.-0-