Госстандарт объявил конкурс на лучшие работы в области менеджмента и контроля качества

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт объявил конкурс на лучшую дипломную и научно-исследовательскую работу в области менеджмента и контроля качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Конкурс проводится в тринадцатый раз совместно с Министерством образования. Участие в нем могут принять студенты 4-6-х курсов и магистранты учреждений высшего образования республики независимо от формы собственности. Победителей определят в четырех номинациях: "Лучшая дипломная работа в области менеджмента качества", "Лучшая дипломная работа в области контроля качества", "Лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества", "Лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества".

Предусмотрено два этапа. Первоначально отбор участников проведут учреждения высшего образования. Затем финалисты до 1 октября должны представить в секретариат конкурсной комиссии необходимые документы, в том числе сопроводительное письмо из вуза, копию отзыва научного руководителя, краткое описание работы, аннотацию и другие материалы. Также важны наличие публикаций, патентная защищенность (заявка на предполагаемое изобретение, авторское свидетельство, патент на полезную модель или изобретение).

На втором этапе проводится экспертиза дипломных и научно-исследовательских работ с привлечением специалистов в области менеджмента и контроля качества. В состав конкурсной комиссии войдут представители Госстандарта, Министерства образования и других республиканских органов госуправления, организаций, компетентных в вопросах менеджмента и контроля качества. Будут оцениваться актуальность темы, методология и методы, содержание и глубина исследования, научная новизна и значимость полученных результатов.

Победителям конкурса и их научным руководителям вручат дипломы, а также предоставят возможность разместить презентацию работы на сайтах Госстандарта и Министерства образования.-0-