Госстандарт предлагает выбрать лучшие товары года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации приглашает белорусов поучаствовать в голосовании конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь - 2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Потребители могут оставить свои отзывы с оценкой организаций-финалистов конкурса и качества их продукции и услуг. Республиканская конкурсная комиссия будет учитывать эти мнения при подведении окончательных итогов", - пояснили в Госстандарте.

Каждый потребитель может поучаствовать в голосовании только один раз. Ссылка на конкурс есть на сайте комитета. Победителей и аутсайдеров своего личного рейтинга можно определить в четырех номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов", "Продукция производственно-технического назначения", "Услуги населению".

Кроме того, можно направлять отзывы в секретариат комиссии до 12 декабря этого года включительно (электронный адрес ntc@belgiss.by).

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно, начиная с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.-0-