Госстандарт проводит конкурс лучших товаров Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт предлагает белорусам проголосовать за участников конкурса "Лучшие товары Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится среди организаций, которые выпускают продовольственные и промышленные товары для населения, изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, оказывающих услуги населению. При подведении итогов комиссия будет учитывать отзывы потребителей.

Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет). Сделать это можно до 11.00 16 декабря по ссылке http://quality.gskp.by/Voting/1. Также можно направить свои отзывы в секретариат комиссии до 16 декабря включительно на e-mail: ntc@belgiss.by.

"Конкурс "Лучшие товары Беларуси" содействует определению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки", - отметили в Госстандарте. Он объявляется ежегодно с 2002 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте Госстандарта в разделе "Качество и деловое совершенство".-0-