25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт реализует порядка 100 мероприятий по программе "Качество 2021-2025". Об этом рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси на уровне правительства принята программа "Качество 2021-2025". Она носит комплексный характер и предусматривает мероприятия по блокам: техническое нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия и аккредитация; компетентность в области качества и эффективного менеджмента, мотивация, стимулирование и пропаганда идей качества и делового совершенства. Еще один раздел посвящен качеству в отраслях.

"Будут разработаны отраслевые программы, на основе которых будет создана программа качества для каждого предприятия. В свою очередь, каждое предприятие на сегодня обязано предусматривать финансирование на мероприятия по качеству в рамках бизнес-плана. Такой сквозной и многоуровневый подход позволит достигнуть поставленных целей при оптимизации ресурсов", - пояснил Валентин Татарицкий.

Для реализации программы "Качество 2021-2025" в 2021 году Госстандарт утвердил план для своей системы, который включает 99 мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции.-0-