Госстандарт рекомендует обращаться к реестру опасной продукции перед интернет-покупками

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации рекомендует обращаться к реестру опасной продукции перед интернет-покупками. Об этом сообщила во время пресс-конференции заместитель начальника управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Ольга Мажейка, передает корреспондент БЕЛТА.

Она отметила, что интернет-магазины в настоящее время стали привычным местом для покупок. Ускорение этому процессу придали как доступность и мобильность интернет-коммуникаций, так и современные вызовы, требующие дистанцирования и бесконтактных методов приобретения товаров. "Совершить какие-либо нарушения, исчезнуть, оставив потребителя с небезопасным и некачественным товаром, обманувшим его ожидания, проще в сегменте интернет-торговли ввиду ее виртуальности. Рекомендуем внимательно изучать информацию на сайте, просить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемого товара. Кроме того, стоит обратить внимание, не является ли продукция запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси", - отметила Ольга Мажейка.

Госстандарт с 2015 года ведет реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, и реестр документов о подтверждении соответствия Таможенного союза, действие которых прекращено в стране. В реестре опасной продукции сейчас около 2,8 тыс. наименований. Среди них 50% электротехнической, 18% пищевой продукции, 23% - товары для детей и подростков, игрушки, 5% - изделия легкой промышленности и 4% - другие товары. В реестре прекращенных документов их насчитывается около 2 тыс.

Эти ресурсы размещены в открытом доступе на сайте Госстандарта и в составе портала "Качество.бел". "Это уже целая информационная система, четко выстроенная, абсолютно достоверная, работающая в онлайн-формате", - добавила представитель ведомства. По ее словам, запрещенная продукция, как правило, появляется в мелких магазинах, мелкими партиями. Таким образом ее пытаются незаконно реализовать.

Вопросы обеспечения безопасных интернет-покупок активно обсуждаются и на площадке ЕАЭС.-0-