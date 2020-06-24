Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция Госстандарта по Минской области и Минску рекомендует при онлайн-покупках средств измерений обращаться к госреестру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Инспекция провела мониторинг интернет-предложений средств измерений. Поводом для этого стали результаты надзорных мероприятий у ИП и субъектов хозяйствования, ведущих уличную торговлю овощами и фруктами в Минске и Минской области. Были установлены факты использования ими при расчетах с покупателями электронных весов, неузаконенных на территории Беларуси. "За полтора года мы выявили более 100 таких приборов. Субъекты хозяйствования получили рекомендации об устранении этих нарушений. Как оказалось, данные средства измерений они приобретали в интернете значительно дешевле, чем у официальных представителей фирм-изготовителей, а о том, что весы должны быть внесены в государственный реестр средств измерений и иметь сертификат об утверждении типа, не знали", - рассказала начальник отдела метрологического надзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Рита Черкас.

Аналогичные сигналы поступали в инспекцию и от потребителей. Они совершали интернет-покупки не только весов, но и трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии и устанавливали их в своих гаражах, дачных домиках. В Госстандарте подчеркнули, что во втором случае последствия куда серьезнее: и цена, и непризнание службами энергонадзора таких трансформаторов и счетчиков, ведь оснований доверять их показаниям, по которым осуществляется расчет, нет. Кроме того, применение в сфере законодательной метрологии средств измерений, не прошедших поверку в установленном порядке, согласно Кодексу об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br27).

"Несмотря на то, что менеджеры интернет-магазинов рассказывают о преимуществах реализуемых ими средств измерений, заверяют, что они узаконены у нас в стране, будьте осведомленными и требовательными покупателями", - рекомендует Рита Черкас. В первую очередь следует проверить, внесен ли прибор в государственный реестр средств измерений. Он размещен в открытом доступе на сайтах Госстандарта и Белорусского государственного института метрологии. Затем надо уточнить в описании типа прибора, есть ли та модель, которую предлагают продавцы. Например, при покупке электронных торговых весов важно обращать внимание на размеры грузоподъемной платформы: они должны быть такими, какие указаны в описании типа.

Кроме того, на допущенные средства измерений или на их эксплуатационную документацию наносится знак утверждения типа. Также должно быть поверительное клеймо организаций государственной метрологической службы.

По словам Риты Черкас, привлечь к административной ответственности субъекта хозяйствования за реализацию неузаконенных весов достаточно сложно: как правило, это наличный расчет, без договора купли-продажи, в котором должно быть установлено, для каких целей приобретается средство измерений. Но в этом году уже был случай, когда нарушитель уплатил штраф и заменил покупателям весы на соответствующие требованиям законодательства.-0-