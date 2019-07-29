Госстандарт сформировал антирейтинг опасного бытового электрооборудования

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации на основании Реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси, сформировал антирейтинг бытового электрооборудования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ведомства.

По состоянию на 1 июля в антирейтинг включены 36 торговых марок. Подавляющее большинство товаров в перечне производится в Китае, есть также изготовители из США, России.

Лидером антирейтинга является продукция торговой марки "Эра" (Китай). Это светильники, светодиодные лампы, сетевые фильтры, удлинители - всего 60 наименований. Эта торговая марка получила более 40 предписаний Госстандарта.

Вдвое меньше предписаний у продукции торговой марки TDM Electric (китайский производитель). В перечень Госстандарта вошли его ночники, энергосберегающие лампы, удлинители, светодиодные прожекторы, фонари - в общей сложности 27 наименований.

В списке значится и продукция таких торговых марок, как Irit, Smartbuy, Scarlett, Polaris (Китай), "Союз", "Юпитер" (Россия). С полным антирейтингом можно ознакомиться на официальном сайте Госстандарта, а также на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.-0-