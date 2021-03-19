Госстандарт запретил в Беларуси молочную и масложировую продукцию ЧУП "БЕЛ-МОЛ"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт запретил ввоз и обращение в Беларуси молочной и масложировой продукции ЧУП "БЕЛ-МОЛ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Испытания масла домашнего топленого "Золотое качество" с массовой долей жира 99% и масла сливочного высшего сорта с массовой долей жира 82,5% торговой марки "Белорусский Дом Масла", отобранного в одном из торговых объектов в Барановичах, показали, что эта продукция так называться не может. В образцах установлено наличие жиров растительного происхождения в жировой фазе, что для масла из коровьего молока не допускается требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)", - рассказали в пресс-службе.

Соответственно, указание в маркировке, что это "масло топленое" и "масло сливочное" вводит потребителей в заблуждение и является нарушением еще одного технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

Также недостоверной оказалась и информация об изготовителе. Под таким названием и по такому адресу в Молодечно подобного субъекта согласно Единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нет.

Кроме этого, в маркировке "масла сливочного" приведено обозначение "СТБ 1890-2008", которое не действует с 1 ноября 2018 года. Этот стандарт заменен на СТБ 1890-2017.

В комитете рассказали, что продукция этого изготовителя уже попадала под ограничения в части изъятия из продажи в апреле прошлого года, а в отношении поставщика были применены меры административной ответственности.

Вместе с тем отмечаются случаи, когда сразу после применения запретительных мер продукция исчезает, а через некоторое время появляется на рынке снова. "Продукция с маркировкой, ассоциируемой потребителями с белорусским качеством, но по более низкой цене ввозится небольшими партиями из приграничных районов и реализуется на рынках или в небольших объектах торговли", - добавили в ведомстве.

Для пресечения подобной практики Госстандартом принято решение о запрете ввоза и обращения на территории страны не конкретного наименования, как обычно, а всей молочной и масложировой продукции этого изготовителя. Индивидуальным предпринимателям, которые реализовывали указанную продукцию, необходимо обеспечить ее изъятие из обращения, возврат, вывоз или утилизацию в установленные законодательством сроки.

"Налицо - обман потребителей, пример недобросовестного бизнеса, когда используется имидж белорусской молочной продукции, пользующейся доверием у потребителей, и предлагается продукт совершенно иного качества", - сказали в пресс-службе.

Для недопущения обращения продукции ЧУП "БЕЛ-МОЛ" соответствующая информация направлена в Государственный таможенный комитет, в Министерство по налогам и сборам, МАРТ, МВД, Минздрав, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также в областные и Минский городской исполнительные комитеты.

Потребителям при обнаружении этой продукции следует сообщать в областные инспекции Госстандарта.

Оперативно ознакомиться с товарами, запрещенными к ввозу и обращению на рынке страны, можно на интернет-ресурсе "Опасная продукция" на сайте Госстандарта и портале "Качество.бел" или подписавшись на Telegram-канал "Безопасность и качество" (t.me/gosstandartby).-0-