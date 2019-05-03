Госстандарт запретил ввоз в Беларусь отдельных видов игрушек из пластичных масс

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт с начала 2019 года запретил ввоз в Беларусь и обращение 16 наименований импортных игрушек из пластичных масс и наборов для творчества. Небезопасная продукция была выявлена Витебской и Гомельской областными инспекциями Госстандарта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Реализуемые игрушки-лизуны (слаймы) различных торговых марок (Slime Mega Mix, "Желейная" с маркировкой Slime ninja, "Эластик", "Жвачка для рук") и наборы для творчества "Пластишка" не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" по показателям безопасности и представляли риск для здоровья детей", - сообщили в Госстандарте.

В результате исследований образцов в аккредитованных лабораториях установлено несоответствие нормам по химическим и токсикологическим показателям. Индекс токсичности (интегральный показатель воздействия вредных веществ) в большинстве игрушек не соответствовал установленным значениям. Выше положенной нормы был и уровень миграции формальдегида. В игрушке торговой марки Slime Mega Mix (прозрачный+красный) он был выше более чем в 8 раз, в ней же установлен уровень миграции пропилового спирта почти в 28 раз больше допустимого значения. Превышение уровня миграции метилового спирта в 67 раз выявлено в игрушке этой же торговой марки, но другого артикула.

Интенсивность запаха в некоторых исследованных образцах превышала установленную норму в 1,5-2 раза.

Несоблюдение этих показателей безопасности создает риск для состояния здоровья детей. Как сообщили в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, повышенное содержание указанных веществ в игрушках при их использовании может привести к возникновению аллергических реакций и отравлений. Токсические вещества, такие как формальдегид, метиловый, бутиловый и пропиловый спирты, попадая в организм ребенка при контакте через кожу, глотании частиц краски, вдыхании, воздействуют на центральную нервную систему ребенка, вызывают дерматиты. Пары этих веществ даже в небольшой концентрации раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей и представляет особую угрозу для детей, имеющих хронические заболевания органов дыхания.

Изготовлены такие игрушки были российскими и китайскими компаниями. Реализовывались они в торговой сети Витебска и Гомеля.

По результатам надзорных мероприятий Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке республики этой продукции, прекращено действие выданных на нее сертификатов соответствия Таможенного союза. Сведения об этом внесены в соответствующие реестры на сайте Госстандарта.

Если запрещенная к ввозу и обращению на территории страны продукция найдена в продаже, об этом следует сообщать в областные инспекции Госстандарта.-0-