Госстандарт завершает разработку проекта госпрограммы "Качество"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации завершает разработку проекта республиканской программы "Качество" на 2021-2025 годы. Документ в ближайшее время будет направлен на согласование государственным органам управления. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госстандарта Валентин Татарицкий во время церемонии награждения лауреатов премии правительства за достижения в области качества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валентина Татарицкого, повышение качества продукции и услуг - одна из основных задач предстоящей пятилетки. На это руководителей предприятий ориентирует Президент. "Госстандарту поручено разработать республиканскую программу" Качество". Мы над ней работаем и в 20-х числах направим госорганам. В документе будут заложены основные направления для подготовки в последующем отраслевых программ и программ предприятий", - отметил Валентин Татарицкий.

Такой подход будет действенным механизмом, поскольку позволит учесть специфику организаций. В проекте предусмотрены такие направления, как повышение безопасности и качества продукции, в том числе методами технического нормирования и стандартизации, внедрение стандартизированных техник качества и эффективного менеджмента, компетентность персонала, мотивация и продвижение идей качества и делового совершенства.

Документ станет логичным продолжением комплекса мер по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством, реализация которого завершается в этом году.

Как отметили в Госстандарте, современные вызовы научно-технического прогресса, промышленного производства, цифровизации экономики и общества, запросы и грамотность потребителей значительно усиливают конкурентную борьбу. Это только повышает значение качества как определяющего фактора конкурентной устойчивости экономики страны и каждого предприятия.

Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества впервые был проведен в 1999 году. За прошедшее время его лауреатами стали 233 организации (с учетом 2019 года), причем некоторые из них - неоднократно.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). В нем принимают участие юридические лица различных форм собственности, выпускающие продукцию, оказывающие услуги или выполняющие работы.

Критерии, по которым оцениваются организации-участницы, учитывают не только достигнутый уровень качества и конкурентоспособности продукции, экспортные показатели предприятия, эффективность менеджмента, но и созданные возможности для получения долгосрочного успеха в условиях изменяющейся конкурентной среды.

Сегодня также подведены итоги конкурсов "Лидер качества", "Лучший менеджер по качеству", "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества". За личный вклад в повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг нагрудных знаков "Лидер качества" удостоены генеральный директор СОАО" Коммунарка" Иван Данченко, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, директор ОАО "Пинский мясокомбинат" Эдуард Шибун.

Лучшими менеджерами по качеству 2019 года признаны Лариса Адамович, начальник отдела управления качеством ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга; Светлана Карпович, начальник отдела стандартизации и сертификации ОАО" Торгмаш"; Наталия Рыжанкова, начальник управления менеджмента качества ОАО "Гомсельмаш".

Среди дипломных и научно-исследовательских работ отмечены работы Надежды Чурак и Натальи Буцура (Белорусский национальный технический университет), Алены Кизевич (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы), Александра Разумного (Белорусский национальный технический университет) и Светланы Личик (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы).-0-