Гости финала проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 19 февраля 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:10 В Минске и Минской области новыми членами БелТПП стали 102 предприятия Экономика
19:04 Пустовой: белорусам ближе орало, а не меч Общество
18:57 Петрашко: готова платить за суверенитет и независимость страны не на словах, а на деле Общество
18:51 Карпенков: за умы и сердца наших детей давно идет война Общество
18:45 Богдан: в мире нивелируется понятие брака Общество
18:39 Марзалюк: Родина не продается, страной не торгуют Общество
18:35 Гигин: у нас флаг один: он и государственный, и национальный Общество
18:29 Хоккеисты Словакии стали бронзовыми призерами пекинской Олимпиады Спорт
18:20 Рогащук: более половины бюджета из налогов идет на социальную сферу Общество
18:14 Белорусские предприятия на выставке Gulfood в Дубае договорились о поставках продукции в 20 стран Экономика
18:09 Шпаковский: Беларусь по-прежнему привержена миру Общество
18:00 Норвежские спортсмены возглавляют медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине Спорт
17:45 Марков: нас объединяет мода на Президента и мода на правду Общество
17:41 Марков: сегодня все, что связано с Президентом, становится ультрамодным Общество
17:37 Сергеенко: в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах Общество
17:30 Немецкие бобслеистки стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек Спорт
17:24 Гости финала проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый" Общество
17:15 Импортозамещение, производственная кооперация и наука: Червяков о потенциале для создания инвестпроектов Экономика
17:11 Финал просветительского проекта "В режиме правды" проходит в Минске Общество
17:05 Китайские фигуристы выиграли олимпийское золото в турнире спортивных пар Спорт
16:53 В МНС пояснили налогообложение доходов физлиц от создания и размещения контента в интернете Экономика
16:42 Сенатор: проект Конституции ставит во главу угла развитие всего государства Общество
16:35 "АМКОДОР" и Ленинградская область расширят сотрудничество в поставках техники и подготовке кадров Общество
16:20 Школьников приглашают к участию в конкурсе к Году исторической памяти Общество
16:14 Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер Общество
15:55 БЕЛАЗ с 2015 года посетили более 157 тыс. промышленных туристов Общество
15:43 Для маленьких жителей Воложина в яслях-саду №3 созданы дополнительные места Регионы
15:37 В Минтруда рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием Общество
15:27 Совмин определил порядок подтверждения производства промпродукции на территории Беларуси Экономика
15:18 Кличковская: участие в референдуме дает возможность почувствовать сопричастность к истории страны Регионы
Все новости
Все новости
Общество
19 февраля 2022, 17:24

Гости финала проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, такая выездная форма торговли себя оправдала.

Республиканский проект" В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
концерт
Новости рубрики Общество
Пустовой: белорусам ближе орало, а не меч
Петрашко: готова платить за суверенитет и независимость страны не на словах, а на деле
Карпенков: за умы и сердца наших детей давно идет война
Богдан: в мире нивелируется понятие брака
Марзалюк: Родина не продается, страной не торгуют
Гигин: у нас флаг один: он и государственный, и национальный
Главное
В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет
Лукашенко и Путин приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России
Сергеенко: в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах
Анна Гуськова по возвращении из Пекина: на Олимпиаде было классно
Топ-новости
Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 февраля из-за сильного ветра
Субсидии на организацию собственного дела в 2021 году получили почти 1,4 тыс. безработных
Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь
Вольфович порекомендовал американскому журналисту съездить в Брестскую крепость
Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер
В Минтруда рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием
Мезенцев: учения "Союзная решимость" подтвердили оборонный характер Военной доктрины СГ
Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дохе
БЕЛАЗ с 2015 года посетили более 157 тыс. промышленных туристов
Совмин определил порядок подтверждения производства промпродукции на территории Беларуси
Сенатор: участие в референдуме - это осознание всей ответственности за счастливое будущее наших детей
Нарушение электроснабжения и упавшие деревья. Последствия сильного ветра в Гродненской области
День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома собрал более 400 юношей и девушек
Минтруда разъяснило особенности уплаты страховых взносов для ИП, нотариусов и адвокатов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.