Гостиница "Славянская" - 5 лет развития

Пять лет назад, 11 апреля 2014 года открыла для гостей свои двери гостиница "Славянская" . Появление современного отеля такого уровня было связано с подготовкой страны к знаковому событию – чемпионату мира по хоккею с шайбой. Объект стал результатом инвестиционного проекта, реализованного его инициаторами и участниками: Мингорисполкомом, Белвнешэкономбанком и Внешэкономбанком (Россия), заказчиком (застройщиком) Белинтерросинвестом и управляющей компанией Внешэкономстроем. Значительные усилия для создания и оснащения здания, украсившего район Лебяжий, приложили белорусские проектировщики и подрядчики, а также их зарубежные партнеры и поставщики. Особую значимость имела, безусловно, деятельность руководства и менеджмента Белвнешэкономбанка, организовавшего и осуществившего финансирование, обеспечившего управление проектом и его контроль на всех стадиях развития силами дочерней компании.

Сегодня гостиница "Славянская" занимает уверенное положение на рынке гостиничных услуг Минска. 126 комфортных номеров, ресторан европейской и национальной кухни, технологичные конференц-залы принимают гостей, без преувеличения, со всего мира. За прошедшее с открытия время их было более 70 000 из 124 стран. Качественный сервис, отлаженные бизнес-процессы, компетентность и доброжелательность персонала сделали отель удобным местом отдыха и деловых встреч для гостей нашей столицы, жителей Беларуси. Отдельная часть нашей успешной работы, которой мы не перестаем гордиться, – это размещение и обслуживание участников различного рода спортивных состязаний: тренировочных сборов, этапов кубков и чемпионатов Европы и мира.

Пять лет жизни нового отеля – это история становления, упорного труда, поиска, приобретения опыта и, конечно, роста. Роста гостевого потока, базы постоянных клиентов, ряда операционных показателей, авторитета у партнеров по бизнесу. И в настоящее время, основываясь на достигнутом, ощущая поддержку партнеров и зная возможности своего коллектива, мы ищем и находим пути для дальнейшего развития.

В эти дни мы в очередной раз хотим поблагодарить всех, кто оказал помощь в нашей деятельности, кто советом или делом способствовал движению вперед. Наша огромная благодарность Банку БелВЭБ, другим партнерам, чьи решения и ответственная работа позволяют отелю успешно исполнять свои обязательства. А нашим заказчикам и гостям говорим – вы самое ценное, что у нас есть, каждый из вас дорог нам и уникален для нас. Добро пожаловать!

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