Государственные ресурсы подверглись DDoS-атаке

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа около 22.00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.
"Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа. Были совершены атаки в 2.52 и 6.17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой. Необходимо отметить, что пиковое значение зафиксировано на отметке 203 Гб/с, а среднее - из расчета 91+49 Гб/с", - проинформировали в центре.
Злоумышленники использовали технологии воздействия UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding. "Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием", - отметили в CERT.BY.-0-