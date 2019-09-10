Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания, ЗАО "Второй национальный телеканал", ЗАО "Столичное телевидение" и представительство телерадиокомпании "Мир" на паритетной основе создали предприятие, которое будет заниматься продажей рекламного времени в эфире этих телекомпаний - государственный сейлз-хаус, сообщает БЕЛТА.

Такое решение, как ожидается, создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в стране, позволит уйти от посредничества, а значит, существенно увеличит эффективность размещения рекламы, отдачу от вложенных денег рекламодателями.

"Предприятие, которое мы создали, называется ООО "Телевизионный рекламный альянс". Решение об объединении своих усилий в этом вопросе, на наш взгляд, выглядит вполне логичным. Мы обладаем достаточным ресурсом для того, чтобы самостоятельно организовать такую компанию, самостоятельно продавать свое рекламное время. Мы приглашаем к сотрудничеству ведущие агентства страны, нам есть что предложить. Согласитесь, спектр телеканалов, которые мы представляем, охватывает все социально-демографические группы, а общий объем времени, которое белорусы проводят у телевизоров, показывает, что реклама на телевидении все еще самый эффективный способ распространения рекламной информации", - рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Созданная компания в ближайшее время начинает активную работу с рекламодателями и планирует с 1 января 2020 года продавать рекламные возможности телеканалов "Беларусь 1" , "Беларусь 2" , "Беларусь 3" , "Беларусь 5" , "НТВ-Беларусь" , ОНТ , СТВ , "Россия-Беларусь" , "МИР" .

"Это будет единая точка входа для всех рекламодателей на государственные телеканалы. Уверен, что крупнейшие рекламные агентства и лидеры рекламного рынка будут с удовольствием работать по цивилизованной системе с новым сейлз-хаусом. Тем более что создан он компаниями, собирающими ежедневно долю телесмотрения более 85% от совокупной доли всех продаваемых телеканалов - это подавляющая часть рекламного телевизионного рынка", - отметил председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

Одной из причин создания такой компании генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий видит существенное падение объемов рекламного рынка в Беларуси в последние годы. Количество размещенных рекламных денег в республике в расчете на одного жителя снизилось до уровня отстающих стран, тогда как никаких предпосылок к этому, по мнению экспертов, в стране нет.

"На наш общий взгляд, с рекламным рынком в Беларуси нужно что-то делать, в хорошем смысле этого слова, ставить его на цивилизованные рельсы, он явно, об этом свидетельствуют многие факторы, недооценен. Начинать нужно с измерителя, об этом уже речь шла на самом высоком уровне, заканчивать работой с продажей рекламы в телевизионном эфире, радиоэфире и сети Интернет", - сказал Игорь Луцкий.

То, что сделали в Беларуси госкомпании - мировой опыт. Во многих странах в результате пришли к тому, что продавать рекламу на своих каналах должны компании, которым они принадлежат. Это позволяет снизить издержки и повысить эффективность работы с рекламодателями. Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов отметил: "По такому пути когда-то пошли и крупнейшие российские телеканалы, создав совместного "мегаселлера". Сегодня уже можно точно констатировать, что то решение было верным. Прямой контакт рекламодателя с компаниями, прозрачность процессов, возможность получить полную и достоверную информацию об инвентаре из уст людей, которые им располагают, принесли пользу всем сторонам".-0-