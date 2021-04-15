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15 апреля 2021, 10:12

Государственный флаг Беларуси будет поднят на строительном чемпионате в Сочи

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда белорусских студенческих отрядов (БСО) поднимет Государственный флаг Беларуси на Международном строительном чемпионате в Сочи, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"По приглашению многолетнего партнера БРСМ молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) сборная команда БСО покажет свое мастерство в строительных соревнованиях международного уровня, которые пройдут 20-23 апреля в российском Сочи и объединят более 700 специалистов предприятий сферы промышленного строительства. В мероприятии примут участие ведущие российские и иностранные компании. Безусловно, участие будущих белорусских строителей в таком чемпионате весьма престижно. Ребята с гордостью поднимут в Сочи Государственный флаг Беларуси", - рассказал Александр Прохоров.

Чемпионат включает пять номинаций - командные "Монтаж технологических трубопроводов", "Охрана труда", "Общестроительные работы" и индивидуальные "Неразрушающие методы контроля", "Электросварщик ручной сварки". Победители будут определены как в пяти номинациях, так и мультикомандной "Лучшая площадка по сооружению", которая аккумулирует итоги каждой номинации.

"Наша команда создана Республиканским штабом студенческих отрядов (РШСО) на конкурсной основе. Учитывались специальности номинаций чемпионата и специальности ребят, по которым они проходят обучение в вузах. Большую роль играли опыт работы и активное участие в студотрядовском движении. В итоге костяк белорусской команды составили 12 бойцов строительных студенческих отрядов Полоцкого государственного университета, Барановичского государственного университета, Брестского государственного технического университета, Белорусско-Российского университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Мы организовали для них профессиональную подготовку на базе лаборатории сварки Полоцкого госуниверситета, в цехах филиала "Новополоцкжелезобетон", на базе Минского профессионально-технического колледжа строителей имени В.Г.Каменского. Все ребята прошли тренинги на командообразование и личностный рост", - пояснил второй секретарь ЦК БРСМ.

По словам Александра Прохорова, с учетом экспертов белорусская молодежная делегация составляет 15 человек. На полях чемпионата также состоятся пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, направленные на повышение производительности труда в сфере промышленного строительства.

"Так, в рамках круглого стола "Распространение положительного опыта привлечения студенческих отрядов на крупные промышленные объекты в России и за рубежом" эксперты в области студотрядовского движения проанализируют результаты сотрудничества между БРСМ и РСО, белорусская сторона презентует трудовые проекты РШСО, поделится с российскими коллегами опытом привлечения иностранных участников в белорусские студенческие отряды, расскажет о механизме взаимодействия с работодателями. Запланирована проработка условий и подписание соглашений по участию белорусских студенческих отрядов в российских трудовых проектах. Для участников чемпионата подготовлена досуговая программа. На подобных мероприятиях зарождается дружба между ребятами на долгие годы", - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ.

С 16 апреля сборная команда белорусских студенческих отрядов будет находиться в Минске и примет участие в ряде мероприятий: будет продолжено профессиональное обучение, в Республиканском доме молодежи пройдет встреча ребят с ветеранами студотрядовского движения, в ходе которой будут презентованы форма и эмблема сборной команды, состоится официальная церемония передачи Государственного флага Беларуси участникам команды БСО. Бойцы отряда примут участие в восстановлении тополиной аллеи в мемориальном комплексе "Тростенец" во время республиканского субботника. 18 апреля после посещения Информационного центра по атомной энергии состоится торжественная отправка белорусской команды для участия в строительном чемпионате.

Международный строительный чемпионат учрежден Министерством строительства России и госкорпорацией "Росатом".-0-

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