Государственный флаг Беларуси пронесли белорусские военные на параде Победы в Москве

24 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Знаменная группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Беларуси в составе 60 человек сегодня в Москве приняла участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские военные пронесли по Красной площади Государственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знамена этих же соединений были пронесены по Красной площади во время исторического парада Победителей, состоявшегося 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

На военном параде в Москве присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями. В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Помимо белорусских военных, в параде в Москве участвовали представители 12 зарубежных армий: Азербайджана, Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня", - подчеркнул на военном параде Президент Беларуси.

Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.-0-