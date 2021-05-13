Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 13 мая 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:10 Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту Спорт
15:58 Работники строительного предприятия в Борисове похитили почти Br300 тыс. бюджетных средств Происшествия
15:51 В Дубровно возбудили уголовное дело за насилие к прокурору Происшествия
15:49 Жителя Краснопольского района приговорили к 16 годам колонии за угрозу сжечь сотрудника ГАИ Происшествия
15:40 Около 300 студенческих семей зарегистрировано в Беларуси, их число сокращается Общество
15:37 Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса Технологии
15:25 Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси Общество
15:16 Рачков принимает участие в международной конференции по мониторингу выборов Общество
15:10 КОММЕНТАРИЙ: Савиных о проблемах развития демократии Политика
14:57 В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:55 В Речице пьяный молодой человек ударил милиционера - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:54 Легендарный футболист Роберто Карлос стал Глобальным послом "Футбола для дружбы" Спорт
14:49 В Витебске продали здание медицинского музея за более чем Br100 тыс. Регионы
14:44 Под Парижем горит химический завод В мире
14:42 На Минском моторном заводе стартовала вакцинация от COVID-19 Регионы
14:39 Выставка авторских кукол Аллы Алениной открылась в Минске Культура
14:36 ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра Общество
14:27 ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ Общество
14:19 Симакова: в работе с неблагополучными семьями главное - помочь родителям вернуть детей Общество
14:01 Минчанка выманила у знакомых около $750 тыс. Происшествия
14:00 В Беларуси с начала года утонули 56 человек Происшествия
13:54 Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа Общество
13:40 Доллар на торгах 13 мая подорожал, евро и российский рубль - подешевели Экономика
13:38 Региональная академия устойчивого развития создана в МГУ им. А.А.Кулешова Общество
13:32 Сумма на вкладах "Семейный капитал" сопоставима с ежегодными расходами на всю систему госпособий Общество
13:26 Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси Общество
13:26 Элла Селицкая переизбрана на пост председателя Белорусской федерации плавания Спорт
13:24 Петровский: блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе Общество
13:12 В Минске возбуждено уголовное дело в связи с распространением информации о частной жизни прокурора Происшествия
13:02 Двух- и трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества - Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Общество
13 мая 2021, 13:26

Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Сумма на вкладах "Семейный капитал" сопоставима с ежегодными расходами на всю систему госпособий
Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственными пособиями обеспечены более 450 тыс. детей, а это практически каждый четвертый ребенок в Беларуси. Об этом сегодня журналистам рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович во время пресс-конференции в Доме прессы, приуроченной к Международному дню семьи (15 мая), передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечение нормальных условий жизни и развития граждан, улучшение их благосостояния - для социально ориентированной Беларуси это всегда было первостепенными задачами, таковыми они остаются и сейчас. Ежегодно в стране стараются улучшать уровень жизни различных категорий населения, среди которых пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, а также многодетные матери, семьи с детьми. Все понимают, что растить ребенка - довольно сложное занятие не только физически, но и финансово, поэтому в стране поддерживают эти группы населения с помощью системы государственных пособий. Сейчас такой формой помощи обеспечены более 450 тыс. детей, а это практически каждый четвертый ребенок в Беларуси. Сюда входит единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до трех лет и старше этого возраста для отдельных категорий семей и другие формы материальной помощи", - сказала Людмила Кананович.

Одной из наиболее примечательных программ государственной поддержки семей является "Семейный капитал". В Беларуси эта программа реализуется с 2015 года. Благодаря ей за последние пять лет количество детей, рожденных в семьях третьими и последующими, возросло на 40%.

Как отметила председатель Постоянной комиссии, действие программы материнского (семейного) капитала в 2020 году было продлено на пять лет. "Тогда появились и нововведения: сейчас выплаты начисляются в белорусских рублях, а также есть возможность использовать семейный капитал досрочно для улучшения жилищных условий, на обучение в государственных вузах и ссузах, оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических. К слову, из общего количества заявителей на досрочное распоряжение семейным капиталом 90% желают использовать его на улучшение жилищных условий", - подчеркнула Людмила Кананович.

Семьям с детьми продолжат уделять внимание и в дальнейшем. В частности, через реализацию одного из стратегических направлений Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года - проекта "Счастливая семья". Его задача - стимулировать рождаемость и укреплять институт традиционной семьи, развивать доступность услуг по уходу за детьми и системы социального обслуживания семей, обеспечивать равенство обоих родителей в воспитании детей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь дети
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Около 300 студенческих семей зарегистрировано в Беларуси, их число сокращается
Фото из архива Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси
Фото Совета Республики Рачков принимает участие в международной конференции по мониторингу выборов
Дмитрий Барановский ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра
Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ
Фото из архива Симакова: в работе с неблагополучными семьями главное - помочь родителям вернуть детей
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства
Лукашенко: только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее
Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет
Топ-новости
Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694
ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ
ОСВОД призывает родителей не оставлять детей у воды без присмотра
Ученые НАН Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества" за разработки в области космоса
Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа
Петровский: блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе
Дзермант: сейчас самое время собрать факты о геноциде во время ВОВ и предъявить их Западу
Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе
Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% до $10,3 млрд
Белоруски заняли 4-е место на ЧЕ по артистическому плаванию
Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет в БЕЛТА 14 мая
Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов пройдет в Минске 20-21 мая
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.