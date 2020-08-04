Государство делает все для поддержки молодежи - Гончарова

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство делает все для поддержки молодежи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Для меня, как человека непосредственно связанного с реализацией государственной молодежной политики, было важно, что Президент так много внимания в своем Послании уделил блоку "молодежь". Действительно, уже выросло поколение независимых белорусов, которыми гордится страна. А государство в свою очередь делает все для поддержки молодежи", - сказала Александра Гончарова.

По ее словам, в Беларуси созданы все условия для развития молодежи. "Главное - ценить все это и, конечно же, приумножать. Бесспорно, то, что следующая пятилетка пройдет под лозунгом "Молодая Беларусь", очень важно для нас", - отметила председатель ЦС БРПО.-0-