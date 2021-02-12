Государство многое делает для сохранения исторической памяти - Данилович

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря поддержке государства в Беларуси многое делается для сохранения исторической памяти. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря поддержке государства у нас многое делается для сохранения исторической памяти. Восстанавливаются памятники историко-культурного наследия, создаются художественные произведения и фильмы. Особенно важно, что целенаправленно проводятся объективные научные исследования исторических процессов. Академические ученые-историки совместно с коллегами из вузов разработали национальную концепцию истории Беларуси. В ее основу положена идея неразрывности исторического процесса становления и развития белорусского этноса, формирования его государственности", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, именно достижения отечественной науки - прочная основа для успешной организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования, сохранения исторической памяти белорусской нации и укрепления государственности.

"К сожалению, деструктивные силы продолжают целенаправленную работу по нагнетанию противостояния в обществе, используя искажения и фальсификацию исторических фактов и событий, акцентируя внимание на негативных страницах истории, игнорируя огромную созидательную работу белорусского народа. Более того, целый ряд новоявленных публицистов, псевдоисториков стремится не просто найти негативные факты, а опорочить историю, - отметил он. - Каждый должен понимать, что это не отвлеченная история - это история наших прадедов, дедов и отцов, и позволять ее фальсифицировать и искажать - значит, плюнуть в собственную душу, разрушить связующую нить поколений".

Ректор подчеркнул, что в современных сложнейших геополитических условиях сохранение исторической памяти требует постоянной и целенаправленной работы всех государственных институтов, системы образования, средств массовой информации и законодательной поддержки. "Представляется целесообразным ввести в Конституцию понятие национального достоинства, которое включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение государственной символики, а также закрепить норму, что оскорбление национального достоинства преследуется по закону", - добавил Вячеслав Данилович.-0-