Государство показывает пример создания инфраструктуры для инновационных производств - мнение

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Государство показывает пример создания в регионах инфраструктуры для инновационных производств. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал проректор по научной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Юрий Романовский, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства в Послании призвал не надеяться на инвестиции извне, а создавать производства в регионах. И эти производства должны быть ориентированы на выпуск инновационной и конкурентоспособной продукции.

"Государство сегодня предоставляет широкие возможности каждому жителю нашей страны инвестировать в развитие экономики, в том числе в регионах. Так, при поддержке инновационного фонда Гродненского облисполкома и Республиканского централизованного инновационного фонда в Купаловском университете создан и развивается научно-технологический парк, который является площадкой для поддержки и развития малого и среднего инновационного предпринимательства. Научно-технологический парк нацелен на коммерциализацию научных разработок студентов, ученых, сотрудников университетов. Он также предоставляет широкие возможности для инвестиций в инновационные производства", - отметил Юрий Романовский. Он подчеркнул: заинтересованность резидентов лучше всего подтверждает эффективность созданной структуры. Сейчас в технопарке 10 компаний. Одна, например, работает в сфере создания электромобилей. Еще один резидент занимается внедрением и расширением использования ІТ-технологий в строительстве.

Юрий Романовский обратил внимание: создание технопарка позволило вовлечь в оборот неиспользуемые объекты. В 2018 году под нужды научно-технологического парка университета было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул.Господарчей в Гродно.

"Сейчас завершаются строительные работы на объекте по соседству. Площадь второй очереди технопарка составит более 6 тыс. кв.м. Там разместятся и офисные, и производственные помещения, а также помещения для переговоров, конференций ", - отметил Юрий Романовский. Инфраструктура объекта отвечает всем современным требованиям. К слову, часть площадей второй очереди технопарка уже зарезервирована потенциальными резидентами.-0-