Готовили захваты исполкомов в Гомеле: СК завершил расследование дела по доверенным лицам Тихановской

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов Президента в прошлом году. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская, - рассказали в Следственном комитете. - Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления".

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года. Следователями проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-