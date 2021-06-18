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18 июня 2021, 11:35

Готовимся к родительской субботе: как правильно подавать записки за упокой и что нести в храм

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие поминают усопших перед Троицей. Накануне же родительской субботы готовятся к походу в храм и пишут поминальные записки. Также по сложившейся традиции собирается еда, которая приносится на канун.

Важность церковного соборного поминовения для верующих очевидна, поскольку сам Господь сказал: "Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 19-20). Таким образом, принято тщательно готовиться к походу в храм в родительские субботы и не пренебрегать молитвенной помощью усопшим.

Как подавать записки за упокой

Не всегда записки подаются в субботу. Очень часто верующие записывают имена родственников и близких людей заранее, чтобы отнести их накануне, избежав суматохи перед службой.

В поминальной записке указываются только умершие крещеные члены церкви. Заказать можно поминовение на проскомидии. Именно на проскомидии - предваряющей части Божественной литургии, подготавливают хлеб и вино для причастия. Во время молитвы священника достаются небольшие части из просфор. При этом каждая такая частица символизирует человека, чье имя указано в записке. Произносится прошение: "Отмый, Господи, грехи поминавшихсязде, Кровию Твоею Честною".

Заказывают и панихиду - специальную службу, на которой также поминаются умершие. "Панихида" переводится с греческого как "всенощное моление". Ранее она регулярно совершалась в церквях по вечерам (во времена гонений верующие прятались в катакомбах и могли служить панихиды только по ночам). Таким образом панихида получила такое название.

Чтобы правильно подать записку, нужно указать в родительном падеже имена всех усопших, о которых вы хотите заказать молитвы в храме. Имена пишутся полностью. То есть, не "Ромы", а "Романа". Важно помнить, что записывать нужно имена, данные в крещении. Обычно в одной записке указывают 8-10 человек. Если требуется помянуть больше - пишется новая записка. Жертва, которая принимается храмом за требу, идет на поддержание существования церкви и дела милосердия.

В поминальных записках нельзя писать имена тех, кто покончил жизнь самоубийством, не был крещен либо принадлежал другой вере (о них молятся особым образом).

О важности заупокойного моления напоминал святитель Филарет Московский (Дроздов): "Если всепроницательная Премудрость Божия не возбраняет молиться за умерших, не значит ли это, что еще позволено бросить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но иногда, а может быть и часто, спасительную для душ, отпавших от берега временной жизни, но не достигших вечного пристанища? Спасительную для тех душ, которые колеблются над бездной между телесной смертью и Последним Судом Христовым, то поднимаясь верой, то погружаясь делами, недостойными ее, то возвышаясь благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то возносясь божественным желанием, то запутываясь в грубой, еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений".

Какие продукты можно принести на канун

Кануном называют специальный стол в храме с распятием Христа и свечами, зажигаемыми с молитвой о покойных. Возле кануна, как правило, можно увидеть небольшой стол, на который принято ставить продукты, принесенные в память об усопших. По древней традиции, православные христиане раздавали милостыню, поминая отошедших в мир иной близких людей. Позже милостыню в виде продуктов стали приносить в храм. Еда, которую собирают в храме после службы, раздается бедным и нуждающимся.

Приносят обычно растительное масло, муку, вино, крупы, печенье и сладости. Категорически нельзя проносить в церковь продукты животного происхождения и скоропортящуюся еду.

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