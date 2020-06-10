Готовится соглашение об участии белорусских специалистов в строительстве космодрома "Восточный"

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия готовят соглашение об участии белорусских специалистов в создании инфраструктуры космодрома "Восточный". Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стадии проработки проект соглашения о возможном участии строителей Беларуси с 2022 года в строительстве инфраструктуры космодрома "Восточный", - сказал Владимир Семашко.

Говоря в целом о сотрудничестве двух стран в космической сфере, посол напомнил, что сейчас действует совместная белорусско-российская группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В январе текущего года было подписано соглашение о развитии этой группировки.

"Мы договорились и приступили к совместной разработке космического аппарата с принципиально новыми параметрами и техническими характеристиками, - отметил Владимир Семашко. - Я скажу, что на одной руке пальцев хватит, чтобы пересчитать количество в мире стран, которые способны делать то, что сегодня делают ученые, инженеры и рабочие Беларуси и России".-0-