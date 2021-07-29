Готовность ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки - Минжилкомхоз

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полная готовность жилищно-коммунального хозяйства Беларуси к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные законодательством сроки. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления отметил, что при подготовке объектов ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период Минжилкомхоз осуществляет еженедельный контроль по 13 основным показателям. Это замена и капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт системы отопления жилых домов и тепловых пунктов, ремонт стыков и кровель.

Ведется также ежемесячный контроль по 89 показателям, среди них работы по испытанию оборудования котельных и тепловых сетей, профилактическому ремонту оборудования котельных, профилактическому осмотру и ремонту водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них, ремонту электрооборудования жилых домов и печей, поверки приборов учета и другие. "Эти мероприятия гарантируют надежное, бесперебойное и безаварийное тепло- и водоснабжение жилищного фонда, а также обеспечивают функционирование всей инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов республики в отопительный период", - подчеркнул Андрей Ромашко.

По его информации, за первое полугодие в целом по системе ЖКХ выполнены работы по испытанию оборудования 2308 котельных (66% от годового задания), 10,2 тыс. км тепловых сетей (70%). Выполнен профилактический ремонт оборудования 2128 котельных (61%) и 1107 центральных тепловых пунктов (63%), произведена очистка внутренней поверхности 1577 котлов (71%) и 746 бойлеров (65%). На объектах водопроводно-канализационного хозяйства переложено 144 км сетей водопровода (35%) и 56,8 км сетей канализации (32%). Промыто около 8 тыс. км водопроводных сетей (55%), более 3 тыс. км сетей канализации (57%), отремонтированы около 4 тыс. колонок (60%), 354 артезианские скважины (53%) и 349 канализационных насосов (60%). Оформлены паспорта готовности на 228 котельных и 50 потребителей тепловой энергии.

По состоянию на 21 июля в целом по отрасли заготовлено 815 тыс. плотных куб.м древесного топлива, что составляет около 50%, в том числе 604 тыс. куб.м дров и 211 тыс. куб.м щепы. Заменено 219 км тепловых сетей, или 41% от задания. В жилищном фонде выполнен профилактический ремонт систем отопления 29,7 тыс. домов (72%), 27,3 тыс. тепловых пунктов (74%), опрессовано почти 30 тыс. систем отопления жилых домов (72%) и 27,9 тыс. тепловых пунктов. Отремонтировано 203 тыс. пог.м стыков стеновых панелей (73%) и 505 тыс. кв.м кровель (67%).

"В целом подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в текущем году находится на уровне предыдущих лет. Полная готовность жилищно-коммунального хозяйства республики к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные законодательством сроки", - подчеркнул начальник управления.-0-