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03 ноября 2020, 09:00

Готовые квартиры с видом на парк! В продаже – два новых уже построенных дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!

Преимущества покупки жилья в уже сданном доме очевидны – вы своими глазами можете увидеть вашу квартиру, оценить вид из окна, благоустройство территории и отделку лобби. И никакого ожидания – после покупки можно сразу приступать к ремонту и вселяться! Уникальное предложение осени – сразу два новых сданных в эксплуатацию дома в комплексе "Парк Челюскинцев"! Выбранная вами квартира будет в самом экологически чистом районе Минска.

Парк под окнами, главный проспект столицы рядом с домом, сразу две станции метро в шаговой доступности и вся инфраструктура центра – уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" неоспорима. Тем более, что речь идет об элитной новостройке, в которой и архитектура, и планировки, и проектные решения – на высоком европейском уровне. Все здесь сделано для комфортной, удобной и счастливой жизни людей!

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Жить в таком месте мечтал бы каждый. И эта места в комплексе "Парк Челюскинцев" вполне осуществима. Два полностью готовых дома №5 и №6 – и потрясающие возможности для реализации своей мечты. Условия покупки невероятно удобны и выгодны!

Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"
Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"

Покупка за собственные средства или с привлечением выгодного кредита от банка партнера делает вашу мечту о квартиру с видом на парк реальной!

При отсутствии всей необходимой суммы можно воспользоваться партнерским кредитом Белинвестбанка в белорусских рублях:

· Срок кредитования – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· Возможность досрочного погашения без штрафных санкций.

Согласитесь, очень интересное предложение!

Связывайтесь с менеджерами отдела продаж – и выбирайте свою квартиру в готовых домах №5 и №6! Оценить расположение комплекса "Парк Челюскинцев", красоту и комфорт его зданий и обустроенных дворов можно на сайте застройщика с помощью удобного видеотура.

Дома №5 и №6, которые только что поступили в продажу, расположены в первой линии комплекса от границ парка. Они расположены следом за домом №7, которые поступил в продажу чуть ранее и квартиры в котором уже почти полностью раскуплены. Седьмой дом – у центральной аллеи парка, которая выходит в Детской железной дороге, а за ним вдоль парка – дом №6 и дом №5.

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности, 8 и 25 этажей. В каждом доме по 266 квартир свободной планировки различного метража:

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности
Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности

- однокомнатные квартиры площадью 38-39 кв. метров.

- двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 77 кв. метров.

- и квартиры площадью от 77 до 109 кв. метров, в которых можно обустроить любой жилое пространство от просторной студии до полноценной трехкомнатной квартиры.

Свободные планировки квартир – один из важнейших плюсов всего комплекса, ведь это решение позволяет разделять пространство квартиры именно так, как вам хочется. Именно вам решать, сколько комнат и какого размера будет в вашем новом жилье! Кто-то выберет строгий классический интерьер, а кто-то предпочтет обустроить одну большую студию в стиле лофт – все определяет ваш собственный вкус!

В квартирах – простор: на втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Вид на парк в центре города – это, как говорят американцы, вид на миллион. Не удивительно, что в этих домах особенное внимание уделяется окнам – освещению и обзорности. Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.
Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

Уникальное для Беларуси решение - оба дома отличаются интереснейшей особенностью – приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками, которые есть у квартир на вторых этажах. По сути, покупатели получают собственное уличное пространство прямо в центре города! Выпить утром кофе, слушая пение птиц, или помолчать рядом с другом в вечерней тишине парка – это потрясающая возможность для горожанина!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы
Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы

Здесь же, на вторых этажах домов, для жильцов предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением.

Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

А на первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами для удобного и безопасного размещения автотранспорта жителей дома. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50. На паркингах предусмотрены помещения для постоянного пребывания круглосуточной охраны. Здесь же – кладовые для хранения вещей жителями домов.

На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами
На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

Отметим, что по соседству, на улице Макаенка вскоре будет сдан в эксплуатацию торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS
В каждом из домов – по 4 лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. Здесь есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Комплекс "Парк Челюскинцев" уникален по многим параметрам. О его плюсах можно рассказывать бесконечно. При этом он неповторим – по планам развития города больше новостроек в этом районе не будет, поэтому именно сейчас нельзя упускать последнюю возможность приобрести на первичном рынке квартиру в центре рядом с парком!

Великолепный парк под окнами и Ботанический сад – это более 170 гектаров лесного массива. Больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже! Озеро, лебеди, оранжереи – здесь прекрасно в любое время года!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Специалисты рынка недвижимости утверждают: лучшее предложение – всегда на старте продаж!

В последующем цены на недвижимость в завершенных современных комплексах неизменно растут, поэтому покупка жилья и коммерческой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" - ваша надежная и выгодная инвестиция, отличное вложение в будущее ваших детей и внуков!

Приобретайте квартиру за собственные деньги или в выгодный партнерский кредит Белинвестбанка на 20 лет в рублях по ставке всего от 4,99% годовых.

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру в "Парке Челюскинцев" онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас. Менеджер поможет вам с приобретением, а комплект документов доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто ценит деньги и время!

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Используйте уникальную возможность – и становитесь владельцем уже готовой квартиры в домах №5 и №6 в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев"!

Лучший выбор и условия – в готовых домах комплекса "Парк Челюскинцев"!

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