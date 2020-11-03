Готовые квартиры с видом на парк! В продаже – два новых уже построенных дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!

Преимущества покупки жилья в уже сданном доме очевидны – вы своими глазами можете увидеть вашу квартиру, оценить вид из окна, благоустройство территории и отделку лобби. И никакого ожидания – после покупки можно сразу приступать к ремонту и вселяться! Уникальное предложение осени – сразу два новых сданных в эксплуатацию дома в комплексе "Парк Челюскинцев"! Выбранная вами квартира будет в самом экологически чистом районе Минска.

Парк под окнами, главный проспект столицы рядом с домом, сразу две станции метро в шаговой доступности и вся инфраструктура центра – уникальность комплекса "Парк Челюскинцев" неоспорима. Тем более, что речь идет об элитной новостройке, в которой и архитектура, и планировки, и проектные решения – на высоком европейском уровне. Все здесь сделано для комфортной, удобной и счастливой жизни людей!

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Жить в таком месте мечтал бы каждый. И эта места в комплексе "Парк Челюскинцев" вполне осуществима. Два полностью готовых дома №5 и №6 – и потрясающие возможности для реализации своей мечты. Условия покупки невероятно удобны и выгодны!

Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"

Покупка за собственные средства или с привлечением выгодного кредита от банка партнера делает вашу мечту о квартиру с видом на парк реальной!

При отсутствии всей необходимой суммы можно воспользоваться партнерским кредитом Белинвестбанка в белорусских рублях:

· Срок кредитования – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· Возможность досрочного погашения без штрафных санкций.

Согласитесь, очень интересное предложение!

Связывайтесь с менеджерами отдела продаж – и выбирайте свою квартиру в готовых домах №5 и №6! Оценить расположение комплекса "Парк Челюскинцев", красоту и комфорт его зданий и обустроенных дворов можно на сайте застройщика с помощью удобного видеотура.

Дома №5 и №6, которые только что поступили в продажу, расположены в первой линии комплекса от границ парка. Они расположены следом за домом №7, которые поступил в продажу чуть ранее и квартиры в котором уже почти полностью раскуплены. Седьмой дом – у центральной аллеи парка, которая выходит в Детской железной дороге, а за ним вдоль парка – дом №6 и дом №5.

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности, 8 и 25 этажей. В каждом доме по 266 квартир свободной планировки различного метража:

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности

- однокомнатные квартиры площадью 38-39 кв. метров.

- двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 77 кв. метров.

- и квартиры площадью от 77 до 109 кв. метров, в которых можно обустроить любой жилое пространство от просторной студии до полноценной трехкомнатной квартиры.

Свободные планировки квартир – один из важнейших плюсов всего комплекса, ведь это решение позволяет разделять пространство квартиры именно так, как вам хочется. Именно вам решать, сколько комнат и какого размера будет в вашем новом жилье! Кто-то выберет строгий классический интерьер, а кто-то предпочтет обустроить одну большую студию в стиле лофт – все определяет ваш собственный вкус!

В квартирах – простор: на втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Вид на парк в центре города – это, как говорят американцы, вид на миллион. Не удивительно, что в этих домах особенное внимание уделяется окнам – освещению и обзорности. Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

Уникальное для Беларуси решение - оба дома отличаются интереснейшей особенностью – приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками, которые есть у квартир на вторых этажах. По сути, покупатели получают собственное уличное пространство прямо в центре города! Выпить утром кофе, слушая пение птиц, или помолчать рядом с другом в вечерней тишине парка – это потрясающая возможность для горожанина!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы

Здесь же, на вторых этажах домов, для жильцов предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением.

Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

А на первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами для удобного и безопасного размещения автотранспорта жителей дома. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50. На паркингах предусмотрены помещения для постоянного пребывания круглосуточной охраны. Здесь же – кладовые для хранения вещей жителями домов.

На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

Отметим, что по соседству, на улице Макаенка вскоре будет сдан в эксплуатацию торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. Здесь есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Комплекс "Парк Челюскинцев" уникален по многим параметрам. О его плюсах можно рассказывать бесконечно. При этом он неповторим – по планам развития города больше новостроек в этом районе не будет, поэтому именно сейчас нельзя упускать последнюю возможность приобрести на первичном рынке квартиру в центре рядом с парком!

Великолепный парк под окнами и Ботанический сад – это более 170 гектаров лесного массива. Больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже! Озеро, лебеди, оранжереи – здесь прекрасно в любое время года!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

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Используйте уникальную возможность – и становитесь владельцем уже готовой квартиры в домах №5 и №6 в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев"!

Лучший выбор и условия – в готовых домах комплекса "Парк Челюскинцев"!

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