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24 августа 2020, 09:00

Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Приезжайте, смотрите и покупайте выгодно!

Ждете подходящий момент, чтобы купить жилье в Минске? Он наступил! В самом экологичном комплексе столицы "Парк Челюскинцев" готовые квартиры в доме №7 сегодня можно приобрести на лучших летних условиях – от 3 200 рублей за квадратный метр! Поторопитесь – квартиры в этом элитном доме продаются быстро!

Готовая квартира в новостройке – это всегда отличный вариант! Не нужно ждать, пока завершится строительство дома, или мириться с минусами вторички. Просто заключаете договор, делаете ремонт своей мечты – и готовитесь к новоселью!

Дом №7 полностью готов – приезжайте на улицу Макаенка, 12Л, чтобы лично выбрать свою квартиру! Заранее согласовывать визит не нужно: приехать для осмотра дома и квартир можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Предложение действительно эксклюзивное! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. А значит, комплекс "Парк Челюскинцев" – последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ парка в центре столицы.

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов Minsk World, "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы – до 1 000 рублей!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре столицы!

Жилой комплекс расположен у проспекта Независимости и сразу двух станций метро. И при этом – буквально в нескольких метрах парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!

Оценить уникальное расположение комплекса и увидеть, как продвигается строительство, можно в режиме онлайн благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива. Приезжайте, чтобы оценить все лично!
Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива. Приезжайте, чтобы оценить все лично!

Жизнь рядом с самым большим и красивым парком Минска имеет множество преимуществ!

Вы сможете заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А люди в возрасте особенно оценят тишину и свежий воздух лесопарка.

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Все необходимое для активной и здоровой жизни будет рядом!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности

И при этом вы получаете все преимущества центра Минска!

В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного "Дана Молл" – в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!

В комплексе "Парк Челюскинцев" все продумано до мелочей! Территория будет огорожена и оборудована современной системой видеонаблюдения. Прямо в комплексе откроются два детских сада, расположатся удобные паркинги и места для парковки автомобилей.

Множество преимуществ и у самого дома №7!

Начнем с идеальной локации. Буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Вид из окон открывается просто изумительный!

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 21.00!
Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 21.00!

Еще один плюс – современные архитектурные решения. В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле – решать вам.

Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра

Света и солнца будет много! В каждой комнате предусмотрено панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Уникальное предложение – квартиры на втором этаже дома №7 с приватными открытыми террасами, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в экостиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в экостиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в экостиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом, где уже сегодня можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. На первом этаже здания расположатся магазины и коммерческие помещения, а на 2-6 этажах – гараж-стоянка для 999 автомобилей. В ТЦ также предусмотрено 4 грузовых лифта.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Успейте приобрести парковочные места и помещения-кладовые рядом с комплексом "Парк Челюскинцев", пока выбор и условия лучшие!

Приезжайте по адресу ул. Макаенка, 12Л в любой удобный вам день с 9.00 до 21.00 и выбирайте вашу квартиру в готовом доме №7!

Самые выгодные предложения – это покупка квартиры за собственные средства или с помощью кредита Белинвестбанка. Цена квадратного метра – от 3 200 рублей!

Если вы хотите воспользоваться партнерскими кредитными программами, то цена за квадратный метр будет для вас индивидуально рассчитана менеджером по выбранной вами квартире.

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один отличный вариант – партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь акцией от застройщика! Выбирайте и бронируйте подходящую вам квартиру на сайте bir.by – и экономьте при покупке от 4 000 до 10 000 рублей в зависимости от метража квартиры.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев" – приезжайте, смотрите и выбирайте вашу готовую квартиру в самом экологичном комплексе столицы по уникальной летней цене от 3 200 рублей за квадратный метр!

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