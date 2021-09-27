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27 сентября 2021, 09:00

Готовый дом "Найроби" в Minsk World! Максимум комфорта и самые выгодные цены на старте продаж! Инвестируйте с умом!

Квартира в готовом доме может стать как оптимальным решением жилищного вопроса, так и прекрасной возможностью для инвестирования! Решайте, какой вариант вам подходит и выбирайте недвижимость в новом ГОТОВОМ доме "Найроби" в Minsk World!

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· В рассрочку (при оплате более 50% доступна рассрочка на год)

Больше информации можно получить у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. За консультацией приходите в наши офисы по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Для вашего удобства мы работаем ежедневно!

Предложение доступно не только жителям Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Оценить преимущества яркой новостройки в квартале "Африка" уже успели гости вечернего коктейля, который прошёл накануне. По их словам, мероприятия такого формата - отличная возможность изучить дом в непринужденной обстановке.

Например, Иван высоко оценил дизайн лобби и планировки квартир.

Ивану очень понравились детские и спортивные площадки
Ивану очень понравились детские и спортивные площадки

"Кардинально отличается от советских планировок. Приятно, что строительство выходит на такой уровень" , - поделился он впечатлениями.

В лобби дома «Найроби» - оригинальный дизайн
В лобби дома «Найроби» - оригинальный дизайн
Зона отдыха выглядит шикарно
Зона отдыха выглядит шикарно
В каждом лобби имеется санитарная комната
В каждом лобби имеется санитарная комната

Мужчина добавила, что "когда откроются все дороги, всё будет хорошо и с транспортным сообщением". Добраться сюда не составит проблемы, так как в самом центре комплекса откроется новая станция метро - "Аэродромная".

Иван - отец девятилетнего сына, поэтому поставил высокую оценку детским и спортивным площадкам Minsk World.

"В Минске мало красивых и современных площадок",- заметил он.

Ольге понравилась квартира в 65 квадратных метров
Ольге понравилась квартира в 65 квадратных метров

По словам Ольги, Minsk World - "хороший район для молодых и перспективных людей".

Девушка побывала в квартира площадью 65 квадратных метров и осталась довольна.

"Квартиры просторные, можно сделать интересный дизайн", - рассказала она.

"Нельзя не отметить удобное расположение комплекса. Если в шаговой доступности появятся аптеки, кафешки или магазины, это будет очень удобно" , - добавила Ольга.

Вечерние коктейли пользуются популярностью у клиентов
Вечерние коктейли пользуются популярностью у клиентов

Именно поэтому покупка недвижимости в "Найроби" - лучшее решение для вложения ваших средств!

Первый пункт в списке преимущества квартала "Африка", где находится этот готовый дом - транспортная доступность. Он расположен в пешей доступности от здания бывшего аэропорта и улицы Аэродромная, по которой удобно добираться в любую точку города.

Яркий и красивый дом!
Яркий и красивый дом!

В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" ещё строится.

В подъезде сквозные входы: один во дворе, второй – в сторону парковок
В подъезде сквозные входы: один во дворе, второй – в сторону парковок

Второй важный момент – насыщенная социальная инфраструктура Minsk World. В соседних кварталах появятся школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, торговый центр с паркингом и Деловой квартал МФЦ. Через дорогу от квартала "Африка" запроектирован шикарный парк с фонтанами, игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Благоустроенная территория возле дома «Найроби»
Благоустроенная территория возле дома «Найроби»
Вокруг чисто и аккуратно
Вокруг чисто и аккуратно

В центре квартала запроектирован детский сад, а возле каждого дома есть свои детские и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Места хватит всем!

Новостройка "Найроби" - это 18 этажей, панорамные окна, квартиры свободной планировки площадью от 30 до 65 м² , комфортные лифты, один из которых панорамный и стильные лобби с оформление интерьера от лучших дизайнеров Minsk World.

Дом на рендерах (слева) и в готовом виде (справа)
Дом на рендерах (слева) и в готовом виде (справа)

Для клиентов, которые выбирает между покупкой квартиры и частного дома, в Minsk World есть особое предложение! Квартиры с террасами и высотой потолков 3 м на первом этаже дома "Найроби".

На первом этаже – квартиры с террасами
На первом этаже – квартиры с террасами

Используйте придомовую территорию, как вам хочется и наслаждайтесь комфортом частного дома, не отказываясь от городского комфорта!

Приобрести недвижимость в квартале "Африка" можно не только в готовом доме "Найроби". Свободные квартиры есть в готовых домах "Александрия" и "Кейптаун", а также в строящихся – "Марракеш" и "Каир".

Здесь есть варианты на любой вкус и кошелёк!

Чтобы приобрести недвижимость в новом готовом доме "Найроби" и любом другом доме в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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