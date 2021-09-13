Готовый дом "Турин" - недвижимость чемпионского класса! Инвестируйте выгодно в Minsk World!

Поторопитесь! Только до 15 сентября в Minsk World действуют летние цены на недвижимость!

Турин – итальянский город с особым характером и удивительной атмосферой. Именно это шикарное место вдохновило архитекторов многофункционального комплекса Minsk World на создание одноименного дома в квартале "Чемпионов" .И теперь здесь можете жить вы!

До 15 сентября для дома "Турин" действует скидка минус 20 евро с квадратного метра при 100%-ной оплате. Также клиенты могут воспользоваться акцией "Лови момент! Переезжай в новостройку!" и получить скидку 100 базовых величин.

Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 и получите всю необходимую информацию про условия приобретения недвижимости в новом готовом доме. А лучше приходите в наши офисы по улице Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно!

Дом "Турин" уже сдан. Это значит, что каждый клиент может лично оценить не только достоинства новостройки, но и всего района. Так сделали гости вечернего коктейля, который прошёл в квартале "Чемпионов" накануне. Многие влюбились с первого взгляда!

На вечерних коктейлях всегда ажиотаж

Например, подруги Наталья и Татьяна, отметили, что формат вечернего коктейля - идеальный вариант для знакомства с готовым домом.

Гостьи вечернего коктейля Татьяна и Наталья

"Можно изучить каждый уголок в квартире, а после этого задать менеджеру все интересующие вопросы. А при желании можно даже пригласить строителей, которые смогут с профессиональной точки зрения всё оценить", - поделились впечатлениями они.

У дома "Турин" - множество преимуществ

Гостьи решили изучить двухуровневую квартиру и остались довольны:

"Потрясающая квартира, в которой есть простор для фантазии".

Наталья и Татьяна единодушно согласились, что квартиры со свободной планировкой - несомненный плюс в Minsk World. Владелец может зонировать помещение по своему усмотрению и сделать его максимально удобным для себя и своей семьи.

"У меня много знакомых, которые, если и покупали квартиры с перегородками, то сносили их и переделывали всё заново. А здесь можно не тратить деньги и время", - рассказала Татьяна.

Гостья вечернего коктейля Юлия

Оценила планировки в доме "Турин" и гостья Юлия.

"Квартиры широкие, здесь хватит места всем. Очень красивый холл, компактный и рациональный, выполнен в выдержанном стиле", - рассказала она.

В лобби дома светло и уютно

Среди преимуществ Юлия также отметила расположение - близость метро и таких кварталов как "Эмиратс" и "Центральная Европа".

Готовые дома в многофункциональном комплексе Minsk World всегда пользуются особой популярностью у клиентов. Зачем ждать несколько лет, если можно приобрести недвижимость своей мечты уже сейчас!

Увидев дом "Турин", сложно удержаться от покупки. Новостройка имеет внушительный список преимуществ.

1. Транспортная доступность

Дом расположен в квартале "Чемпионов", рядом с полностью готовым элитным кварталом "Эмиратс" и улицей Аэродромная. По ней можно быстро добраться как в центр города, так и в сторону МКАДа.

Станция метро "Аэродромная" строится в паре минут ходьбы. Нужно просто перейти через дорогу и пройти несколько метров вдоль квартала "Центральная Европа". По периметру квартала появятся остановки наземного транспорта, поэтому жить здесь будет комфортно и автомобилистам, и тем, у кого нет машины.

Так квартал будет выглядеть после завершения строительства

2. Развитая инфраструктура

В центре квартала уже строится школа, а значит здесь точно понравится жить семьям с детьми. Детские сады и ещё несколько школ появятся в соседних кварталах.

Внимание к детям – осознанный акцент в комплексе Minsk World. Именно поэтому здесь создаётся комфортная для них среда. Возле каждого дома – современные спортивные и игровые площадки, велосипедные парковки и велодорожки по всему периметру.

Рядом с домом – современные игровые площадки

Детям уделяется особое внимание в Minsk World

Minsk World возводится по принципу "город в городе", поэтому комплекс подойдёт клиентам любого возраста и образа жизни. Через дорогу от квартала "Чемпионов" возводится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, также в комплексе появятся поликлиника и медицинский центр, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы. Всё необходимое будет под рукой!

Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

Идеальное место для вашего бизнеса

3. Европейский комфорт

Квартал "Чемпионов" назван в честь побед белорусских спортсменов на Олимпийских играх в разных странах. Поэтому уровень комфорта здесь действительно чемпионский!

Чемпионский комфорт!

Дом "Турин" - это 16 этажей, квартиры со свободной планировкой площадью от 30 до 74 квадратных метров, панорамные окна, лоджии и два комфортных лифта.

Изюминка новостройки – двухуровневые квартиры площадью 113 и 122 метра квадратных. Необычный формат жилья рассчитан на тех, кто ценит высокий уровень комфорта и хочет подчеркнуть свою индивидуальность.

4. Стиль

Отличительная особенность недвижимости Minsk World – большая площадь фасадного остекления в сочетании приятными цветами фасадов. Благодаря этому решению в квартиру попадает много солнечного света, а новостройки выглядят стильно и современно.

В лобби дома уютно

Так выглядит санитарная комната

Отличаются дома комплекса и оформлением лобби. Для каждого дизайнеры разрабатывают индивидуальный проект, чтобы жильцы и гости смогли погрузиться в атмосферу одноименного города. В лобби обязательно есть стойка для консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и место для мытья лап домашних животных.

5. Выгодные условия

Недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World – идеальный вариант не только для жизни, но и для инвестиций. Приобрести понравившийся вариант можно:

· За собственные средства

· В рассрочку

· С привлечением кредита

Только до 15 сентября в комплексе действуют летние цены! Поторопитесь, до конца АКЦИИ осталось ТРИ ДНЯ!

Чтобы выгодно инвестировать в недвижимость в готовых или строящихся домах многофункционального комплекса Minsk World , обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!