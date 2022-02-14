ГПК: Беларусь принимает все меры для ускорения процесса оформления транспорта в "Берестовице"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 16.00 перед пунктом пропуска "Берестовица" (с польской стороны - "Бобровники") по причине невыполнения Польшей двухсторонних договоренностей по пропуску транспорта фиксируется более 530 грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За минувшие сутки в Польшу через "Бобровники" въехал 321 грузовик из 500, что составляет 62% от нормы. К 16.00 текущих суток сотрудники польского погранперехода "Бобровники" оформили около 230 грузовиков. Вместе с тем белорусская сторона может выпустить ровно столько транспорта, сколько польские коллеги запускают на свою территорию", - отметили в ГПК.

Несмотря на напряженность, вызванную длительным ожиданием пересечения границы, и усталость водителей, обстановка перед пунктом пропуска "Берестовица" стабильна и контролируема. Белорусская сторона принимает все возможные меры для ускорения процесса оформления транспорта.

"Напоминаем, что с 9 ноября в одностороннем порядке закрыт польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". На данный момент на въезд в Польшу функционируют только два из пяти грузопассажирских погранперехода, что существенно снижает пропускную способность всего направления, увеличивая нагрузку в том числе на пункт пропуска "Берестовица" ("Бобровники")", - добавили в ГПК.-0-