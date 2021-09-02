ГПК Беларуси: ни один литовский пункт пропуска за сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один из литовских пунктов пропуска на границе за минувшие сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Невыполнение Литвой и Латвией договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию продолжает влиять на скопление фур перед белорусскими пунктами пропуска. Ни один из литовских пунктов пропуска на границе за минувшие сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси", - отметили в ведомстве.

Так, сотрудники контрольных органов Мядининкая (с белорусской стороны "Каменный Лог") впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в "Силене" (с белорусской стороны "Урбаны") въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью.

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