ГПК: белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обстановка в лагере беженцев на белорусско-польской границе остается сложной, но с белорусской стороны делается все для обеспечения их необходимым. Организован подвоз воды, доставка дров, гуманитарной помощи", - сказал Игорь Буткевич.

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