ГПК: белорусская сторона инициирует расследование сегодняшнего инцидента на границе с Польшей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона инициирует расследование сегодняшнего инцидента на границе с Польшей, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"К полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать, - отметил он. - Фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты".

Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. "Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента", - рассказал Антон Бычковский. -0-