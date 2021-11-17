ГПК: беженцев продолжают размещать в отапливаемых помещениях

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцев продолжают размещать в отапливаемых помещениях. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. Минувшую ночь они провели в трех местах: часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть - в стихийном лагере в лесу, - рассказали в ГПК. - Около 1 тыс. человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети впервые за последние 9 суток переночевали в относительно приемлемых условиях - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы. Людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились 4 человека".

Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей, общественных организаций регулярно подвозилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывалась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось перейти в логистический центр.

Утром 17 ноября принято решение о размещении части иностранцев в других местах.

Следственный комитет проводит проверку по факту применения спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных граждан на территории пункта пропуска "Брузги".-0-