ГПК: беженцы из Афганистана говорят о грубом отношении к ним латвийских властей

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из Афганистана говорят о грубом отношении к ним латвийских властей и об отказе в предоставлении убежища. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете."Продолжает оставаться напряженной миграционная обстановка на белорусско-латвийской границе. 25 августа пограничники заставы Бигосово Полоцкого погранотряда пресекли очередную попытку незаконного вытеснения мигрантов с территории Латвии на территорию Беларуси. В частности, сотрудники латвийской Госпогранохраны с применением физической силы на линию госграницы доставили 21 гражданина Афганистана, из них 11 детей", - рассказали в ГПК.Мигранты пояснили пограничникам, что прибыли в Латвию 23 августа в поисках лучших условий жизни с целью дальнейшего следования в Германию. После задержания латвийскими пограничниками они содержались в плохих условиях, лекарствами и горячим питанием не обеспечивались, даже просьба обеспечить молоком маленьких детей осталась без внимания. Впоследствии, несмотря на заявления о предоставлении статуса беженца, через два дня обманным путем всю группу доставили на границу с Республикой Беларусь в разные места, заявив, что Латвия беженцев не принимает и их ждут автомобили, которые отвезут в Германию.Как рассказали белорусским пограничникам иностранные граждане, их ночью привезли на линию границы и с применением силы отправили в направлении белорусской территории.-0-