ГПК: беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"В стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" в минувшие выходные дни, 13-14 ноября, продолжали прибывать беженцы. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2,1 тыс. иностранных граждан. Все они сейчас сосредоточены на выживании. Активная поддержка со стороны властей, общественных организаций, неравнодушных граждан помогает им не голодать и не мерзнуть. В лагерь периодически подвозилась гуманитарная помощь - питание, теплые вещи, средства гигиены. Дети беженцев обеспечивались горячим питанием в теплой палатке. Однако же на предложение властей перевезти их в оздоровительные лагеря, расположенные в окрестностях, был получен отказ. На территории появились контейнеры для мусора, биотуалеты. Сами беженцы активно откликнулись на призыв убрать мусор и поддерживать относительную чистоту в лагере", - рассказал он.

Для журналистов оборудован полевой пресс-центр, в котором организована постоянная подача электричества, созданы условия для работы и зарядки техники.

"Беженцы же продолжали согреваться у костров, которые с понижением температуры горят теперь круглосуточно - каждый день к лагерю подвозили дрова. Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги". Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", - отметил Антон Бычковский.-0-