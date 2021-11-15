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15 ноября 2021, 18:15

ГПК: более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска "Брузги"

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска "Брузги", сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска "Брузги". Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток в надежде, что польская сторона выполнит свои обязательства в рамках миграционного законодательства и примет их прошения о предоставлении убежища. Напротив беженцев у заграждения - вооруженные польские силовики. Пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" сопредельная сторона усилила большим количеством военнослужащих, также привлечена специальная техника, включая водометы. В небе постоянно кружат польские военные вертолеты. Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. И все это выстроено напротив людей - без оружия, женщин, маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях", - рассказали в ГПК.

Для того, чтобы согреться, беженцы развернули палатки уже на территории пункта пропуска непосредственно на асфальте и бетоне, разжигают костры в его окрестностях. Выходцы из стран Ближнего Востока продолжают находиться в ожидании гуманитарного коридора для дальнейшего следования в страны Евросоюза.

Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись.

"В этой ситуации весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 тыс. человек. Еще около 5 тыс. иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства, покинули белорусскую территорию. Данные лица - потенциальные мигранты. Все это конкретные, документально подтвержденные факты", - подчеркнули в ГПК.-0-

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