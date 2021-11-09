ГПК: число ожидающих въезда в ЕС фур за сутки сократилось на 41%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки перед белорусскими пунктами пропуска количество фур, следующих в ЕС, сократилось на 41%, несмотря на то, что лишь 3 из 10 европейских пункта пропуска запускали транспорт на свою территорию без задержек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Антирекорд по пропуску грузовиков принадлежит контрольным службам польского пункта пропуска "Бобровники" (с белорусский стороны - "Берестовица"). Через этот погранпереход проследовало 48% транспорта от нормы, предусмотренной двухсторонними договоренностями.

На границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.

В Госпогранкомитете напомнили, что сегодня с 9.00 в одностороннем порядке польская сторона останавливает оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").-0-