ГПК: действия польских политиков разжигают насилие в отношении беженцев

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских политиков разжигают насилие в отношении беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Польша вновь "гуманно" встретила беззащитных беженцев. Вечером 21 ноября группу из 12 человек, среди которых было пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси. Среди вытесненных беженцев белорусские пограничники обнаружили двух мужчин, которые из-за переломов были не в состоянии самостоятельно передвигаться. По словам 33-летнего выходца из Ирака, его нога была сломана несколько дней назад польским правоохранителем, а 50-летнему соотечественнику для перелома хватило нескольких ударов телескопической металлической дубинкой. Подобные спецсредства использует польский полицейский спецназ. Несмотря на тяжелые травмы, этих людей доставили к границе и, вытащив из машин, заставили двигаться в Беларусь", - рассказали в ГПК.

Как рассказали беженцы, в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Беларусь, а также применяли слезоточивый газ. Причем ярые польские правозащитники распыляли газ даже в направлении детей. Просьбы о медицинской помощи для женщин, больных диабетом, польские силовики традиционно игнорировали. Все несколько дней, проведенные в Польше, люди ничего не ели.

Для оказания помощи белорусскими пограничниками незамедлительно была вызвана медицинская бригада. Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали всю возможную помощь пострадавшим. Двое мужчин с переломами ног доставлены в Каменецкую районную больницу для дальнейшего лечения.

"Как видно, теперь политика соседней страны в отношении людей, ищущих защиты, зиждется исключительно на устрашении насилием. Причем с каждым разом агрессия усиливается. Теперь уже недостаточно вытеснить группы с детьми за пределы страны. Сейчас уровень жестокости в подавлении и унижении беженцев в Польше достиг такой степени, что люди теряют не только силы, превозмогая холод, голод, но и буквально здоровье", - отметили в ГПК.-0-