ГПК: европейская "колючка" продолжает убивать животных на границе

Фото ГПК
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская "колючка" продолжает убивать животных на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"Вечером 4 февраля вблизи белорусско-литовской границы в Поставском районе белорусские пограничники обнаружили труп лося. Кровавая дорожка на снегу указывала, что животное прошло через колючее заграждение, установленное на литовской стороне. Помимо тела лось повредил еще и глаза. Преодолев искусственное препятствие, ослепленный, он прошел еще 20 м и пал из-за кровопотери", - рассказали в ГПК.
В ведомстве дополнили, что это шестой лось, ставший жертвой европейской "колючки".-0-