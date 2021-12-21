ГПК: европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Белорусской стороной на разных участках границы с Польшей неоднократно наблюдались факты несения службы польскими пограничниками в нетрезвом состоянии. Очередной случай был зафиксирован накануне на брестском направлении.
Польский пограничный наряд привлек внимание белорусских пограничников не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили.
"В процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить "мониторинг" обстановки и "бороться" с миграционным кризисом", - отметили в ГПК.-0-