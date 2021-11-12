ГПК фиксирует перемещение группы беженцев к стихийному лагерю на линии госграницы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет фиксирует перемещение группы беженцев к стихийному лагерю на линии белорусско-польской границы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"В настоящий момент мы фиксируем перемещение группы беженцев к стихийному лагерю, разбитому вблизи пункта пропуска "Брузги" на линии государственной границы", - рассказал Антон Бычковский.

Как сообщали ранее в Госпогранкомитете, отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. Тысячи беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой.-0-

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