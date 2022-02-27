ГПК: граждане Украины составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Беларусь

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Украины составили большую часть въехавших за минувшие сутки в Беларусь на белорусско-украинском участке границы, сообщили БЕЛТА в ГПК.
"С 6.00 26 февраля по 6.00 27 февраля в нашу страну с украинской территории удалось выехать 14 гражданам Беларуси, 65 - Украины и 28 - иных государств. Всего - 107 лицам", - сообщили в комитете.
Как отметили в ГПК, белорусская сторона не прекращает пропуск граждан, однако сопредельная сторона сообщила в СМИ о временном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Также в комитете обращают внимание на неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры на украинской стороне.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам горячей линии МИД Беларуси: +380 50 40-62-330; +375 17 37-94-771, +375 17 37-92-673, +375 17 27-92-872 и по электронной почте: consul@mfa.gov.by.-0-