ГПК: хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Беларусь

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

"По состоянию на 15.00 сегодняшнего дня количество иностранных граждан, находящихся на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи", составляет около 10 человек", - рассказали в ГПК.

Накануне, ввиду решения большинства паломников вернуться в Беларусь, пограничниками был увеличен численный состав военнослужащих в сменах пограничных нарядов в пункте пропуска. "Это позволило за текущие сутки оформить более 1 000 указанных иностранных граждан. Все они организованно убыли на территорию Беларуси", - отметили в ведомстве.-0-

Большая часть паломников-хасидов покинула нейтральную полосу на границе с Украиной и отправилась в Беларусь Движение началось минувшей ночью. Хасиды возвращались небольшими группами по 5-6 человек. Основной поток в направлении Беларуси прошел сегодня с 6.00 до 10.00. Более 700 человек прошли все виды контроля.