ГПК: информация о местонахождении и правовой оценке действий Колесниковой будет предоставлена позже

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о местонахождении и правовой оценке действий члена так называемого координационного совета Марии Колесниковой будет предоставлена позже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госпогранкомитета.

"Вся имеющаяся в Госпогранкомитете информация относительно задержания Марии Колесниковой и пересечения границы Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым по состоянию на текущий момент представлена общественности и СМИ в полном объеме, - рассказали в ГПК. - Логично, чтобы версию событий, изложенную на пресс-конференции Родненковым и Кравцовым, комментировали они же. Полемика по этому вопросу не может вестись путем голословных и ничем не подкрепленных заявлений или обвинений, и тем более из-за границы".

В ведомстве добавили: "Что касается местонахождения и правовой оценки действий Марии Колесниковой, то эта информация будет представлена позднее".-0-