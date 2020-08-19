ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в страну. У них отсутствовала аккредитация для журналистской деятельности на территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Все журналисты рассказывали, что в стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей. "Однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству", - отметили в ГПК.

В Госпогранкомитете обратили внимание, что 18 августа в Беларусь прибыли представители ТРК Deutsche Welle и Danmarks Radio. У них была аккредитация МИД для работы в Беларуси, поэтому они не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане.-0-