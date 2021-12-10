ГПК: из-за невыполнения погранпереходами ЕС договоренностей по пропуску фуры скапливаются на других направлениях

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыполнение погранпереходами стране ЕС договоренностей по пропуску фур приводит к скоплению транспорта на других направлениях, заявили в Госпогранкомитете.

При этом отмечается, что самым загруженным остается литовское направление.

Контрольные службы "Мядининкая" (с белорусской стороны "Каменный Лог") оформили наименьшее количество транспорта за прошедшие сутки. Через этот пункт пропуска проследовал 231 грузовик из 500, что составляет 46% от установленной нормы.

Второе по загруженности - польское направление. Из оставшихся двух польских пунктов пропуска (в связи с закрытием "Кузницы Белостокской") наименьшее количество транспорта проследовало через "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") - 361 из 500, что составляет 72% от пропускной способности.

Кроме того, по причине сокращения числа польских погранпереходов общая пропускная способность всего направления снизилась на четверть, а транспортные потоки перераспределились, увеличив нагрузку на другие направления.

На въезд в Латвию фиксируется наименьшее количество грузовиков, следующих в страны ЕС. В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, однако перераспределение потока с других загруженных маршрутов существенно увеличило количество фур, ожидающих въезда в Латвию.-0-