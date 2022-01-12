ГПК: изменения в Конституции - возможность для движения вперед во всех сферах

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицеры Госпогранкомитета, военнослужащие органов пограничной службы минского гарнизона, курсанты Института пограничной службы приняли участие во встрече с депутатами Палаты представителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В ходе встречи спикеры подчеркнули, что сегодня для белорусского общества самый актуальный вопрос - разработка и принятие обновленной Конституции. Сейчас особенно важно ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными профессионалами, и высказать свое мнение. Эти коррективы - требования самого времени, настоящего и будущего, возможность для движения вперед во всех сферах. Еще есть время для диалога между представителями Конституционной комиссии и неравнодушными активными гражданами. В этой категории, безусловно, и сотрудники органов пограничной службы.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич очертил основные изменения в проекте Конституции. Парламентарий ответил на вопросы, касающиеся роли Всебелорусского народного собрания в государственном устройстве.

Небезразличны были слушатели и к определению некоторых понятий, обозначенных в Основном законе. Парламентариям были адресованы вопросы, касающиеся обозначения в проекте Конституции требований к претендентам, желающих выдвигаться на выбранные должности. Аудиторию также интересовали мнения спикеров относительно сохранения социальных гарантий, в том числе для военнослужащих и семей с детьми. В представленном обществу проекте Конституции по-прежнему делается акцент на предоставлении права на бесплатное медицинское обслуживание. Однако, по заверению председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилы Макариной-Кибак, отдельное внимание должно уделяться своевременной профилактике и приобщению к здоровому образу жизни самими гражданами.

Встреча показала, что сотрудники органов пограничной службы нацелены на конструктивную работу по изучению изменений и дополнений в Конституцию .-0-