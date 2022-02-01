ГПК: количество фур на въезд в Литву и Польшу увеличилось

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество фур в очереди на въезд в Литву и Польшу увеличилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В Литву за сутки проследовало 77% грузовиков от пропускной способности. Больше всего фур находится на маршруте через "Шальчининкай" ("Бенякони").

Сотрудники польских погранпереходов оформили 61% транспортных средств от нормы. В настоящее время наибольшее скопление автомобилей отмечается в направлении "Бобровников" ("Берестовица").

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 88% фур. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").

По информации на 10.00, въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают свыше 250 фур, "Урбаны" - более 520.

В литовским направлении перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось более 140 большегрузов, "Котловка" - свыше 390, "Каменный Лог" - более 420, "Бенякони" - свыше 580, "Привалка" - более 360 фур.

В польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидает свыше 570 машин, "Козловичи" - свыше 800.

Въезда в Украину перед пунктом пропуска "Мокраны" ожидает свыше 20 фур.-0-