ГПК: количество фур в очереди на въезд в ЕС продолжает расти

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За прошедшие сутки только 2 из 9 европейских пункта пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта. Самым загруженным остается литовское направление. Например, через пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог") в ЕС проследовало всего 249 фур, что вдвое меньше пропускной способности этого погранперехода", - рассказали в ГПК.

При въезде в Польшу также наблюдается скопление грузовиков. "Напоминаем, в связи с закрытием пункта "Кузница Белостокская", польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлении. Несмотря на то, что через латвийские погранпереходы за минувшие сутки транспорт въезжал в ЕС без задержек, на данном направлении сохраняется скопление фур", - отметили в ведомстве.

В то же время белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Беларусь.

На 10.00 на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 450 грузовиков, "Урбаны" - свыше 460.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 230 большегрузов, "Котловка" - 400, "Каменный Лог" - более 620, "Бенякони" - свыше 700, "Привалка" - более 500.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 700 грузовиков, "Козловичи" - более 500.-0-